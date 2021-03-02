Более 1200 беременных женщин переболели коронавирусом в Петербурге

Восемь беременных женщин умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 1200 беременных петербурженок переболели коронавирусом с начала пандемии. Такие данные привел главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель клиники Первого меда имени Павлова Виталий Беженарь.

- К счастью, во время беременности женщины, как правило, переносят инфекцию в легкой форме. Но это не значит, что они не опасны для окружающих. В этом была наибольшая сложность при организации родов, - рассказал специалист на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Для помощи беременный с коронавирусом было создано специальное отделение в Боткинской больнице, родом №16 полностью отдали под ковид, также пациенток принимала Колпинская больница.

В тяжелой форме переболели коронавирусом 11,6% заразившихся беременных. Восемь пациенток, несмотря на усилия врачей, умерли.

Сейчас защитить будущих мам может вакцина. Но прививать от коронавируса уже забеременевших женщин запрещено, поэтому вакцинацию лучше пройти до планируемого зачатия.