«Утонувший» Дизельный проезд в Петербурге отремонтируют капитально

Дизельный проезд приведут в порядок. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Центр государственной экспертизы» одобрил проект работ по капитальному ремонту Дизельного проезда, на плачевное состояние которого давно жалуются автомобилисты. 2 марта дорога полностью скрылась под водой.

- Дизельный проезд, можно переименовать в Дизельный проплыв, - сообщали горожане в соцсетях.

По их словам, вода покрывала колеса машин по ступицу. Впрочем, и без этого состояние проезжей части было видно невооруженным глазом. Специалисты нашли выбоины, продольные и поперечные трещины, проломы дорожной одежды, колейность и многое другое. Но теперь ситуация должна измениться. Правда, когда именно – никто не говорит.

- Проектом капитального ремонта предусмотрено расширение Дизельного проезда до нормативных четырех полос, замена асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров и бордюров, установка наружного освещения, и озеленение, - сообщает пресс-служба Смольного. - Сроки начала строительно-монтажных работ уточняются.