Санкт-Петербург получит больше 100 млрд рублей за сотрудничество с арктическими регионами

Смольный планирует ежегодно получать свыше 100 млрд рублей в бюджет Петербурга за партнерство с арктическими регионами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном предполагают, что сотрудничество Санкт-Петербурга с арктическими регионами может ежегодно приносить городу больше 100 миллиардов рублей. Основные направления партнерства уже определены. Например, арктический туризм каждый год будет давать в бюджет Северной столицы примерно 37 млрд рублей, но нужно подождать открытия первых пяти маршрутов в 2023 году.

- Получать свыше 100 млрд рублей в год возможно за счет успешной реализации петербургскими компаниями целого ряда проектов в сфере судостроения, перевозок, туризма, научно-образовательной и выставочной деятельности, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Власти планируют, что Северная столица станет центром круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных арктических авиаперевозок - причем по доступным ценам. Кроме этого Смольный намерен по максимуму использовать возможности большого порта «Санкт-Петербург».