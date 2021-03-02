Число больных коронавирусом выросло на 189% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге замедлилось стихание второй волны пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суточное число больных коронавирусом увеличилось на 189% по сравнению с прошлым вторником. Это следует из свежего отчета Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном. При этом радует количество выздоровевших – оно выросло на 54,32%. Число госпитализаций за неделю стало больше на 2,26%.

- Серьезный рост числа регистрации новых случаев коронавируса объясним тем, что прошлый вторник был 23 февраля, то есть праздничным и нерабочим днем. Тренд на стихание второй волны пандемии остается в силе, но его движение замедлилось. Есть вероятность выхода на плато по заболеваемости, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года, - сообщается в отчете экспертов.

В заключении документа власти указывают на необходимость активного участия петербуржцев в вакцинации от инфекции.