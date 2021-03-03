Фонтан воды затопил улицу в Московском районе Петербурга

Улицу Типанова в Петербурге затопило из-за коммунальной аварии Фото: СОЦСЕТИ

Накануне вечером, 2 марта 2021 года, перекресток улицы Типанова и Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга превратился в реку. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что прямо посередине проезжей части из-под земли начал бить фонтан. В результате проезжать по дороге могли лишь автомобили, а вот пешеходам приходилось искать пути обхода.

- На горячую линию поступила заявка на вытекание воды у дома 28 по улице Типанова. С 21:30 часов "Водоканал" ведет работы по локализации вытекания на водопроводе диаметром 600 миллиметров на проезжую часть, - рассказали в компании.

Из-за этого на время работ была перекрыта для движения третья полоса дороги. Специально для отвода воды была использована уборочная техника.

Отмечается, что на время аварии жители близлежащих домов не лишались воды. На данный момент прорыв устранен.