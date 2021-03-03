Здание петербургского телеканала "заминировали" для привлечения внимания к организованной преступности

В Петербурге "заминировали" здание городского телеканала Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестные "заминировали" здание телеканала в Санкт-Петербурге, чтобы привлечь внимание к организованной преступности. В четыре часа дня во вторник, 2 марта 2021 года, на электронную почту ТРК "Петербург" пришло письмо, в котором говорилось, что все здание в тротиловых шашках.

-Сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока полиция города не займется официальным расследованием в отношении двух иностранцев. Данные лица занимаются в России организованной преступностью: торгуют оружием, вымогают деньги, шантажируют, вместо ведения бизнеса крышуют и подрабатывают решалами, - говорилось в письме.

В сообщении также были указаны имена, даты рождения и паспорта тех самых "преступников". Себя же аноним назвал "борцом за правду".

Полиция проверила здание телеканала, однако никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.