Тракторист угнал иномарку в деревне Скотное

Полиция поймала тракториста и безработного, угнавших машину у 47-летней женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области пресекли хищение иномарки, на которую позарился местный тракторист. Вместе с приятелем он вскрыл «Киа» и уже собирался поменять на машине номера, когда угонщиков заметил патрульный наряд.

- 1 марта на 9-м км Сортавальского шоссе в 500 метрах от АЗС по улице Шоссейная в деревне Скотное в ходе патрулирования полицейскими был обнаружен автомобиль «Киа Сид» с признаками угона. Из салона данного автомобиля вышли двое мужчин, у одного из которых в руках была пластина с номерным знаком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Завидев полицейскую машину, угонщики попытались сбежать, но тщетно. Сначала в руках стражей порядка оказался 39-летний мужчина, работающий трактористов, а потом в отделение доставили и его 36-летнего безработного приятеля.

Известно, что машину они угнали у местной жительницы. Стоимость иномарки она оценила в 850 тысяч рублей. Злодеям грозит до шести лет лишения свободы.