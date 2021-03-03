Работнице петербургской почты грозит 5 лет тюрьмы за кражу пенсионных денег

Бывшая начальница отделения почты в Петербурге украла пенсионные деньги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге бывшей работнице почты грозит до пяти лет тюрьмы за кражу пенсионных денег. В среду, 3 марта 2021 года, полиция завершила расследование в отношении экс-руководителя отделения связи Петроградского района, которая присвоила себе около 300 тысяч рублей, полагавшихся пенсионерам.

- В июле 2020 года бывшая руководительница отделения связи внесла запись от имени почтальона о получении 200 тысяч рублей для выплаты пенсий восьми пожилым людям, однако деньги оставила себе. В документах указала, что якобы все пенсии получили, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также женщина подделала подпись еще одного пенсионера о том, что он якобы получили выплаты за несколько месяцев в размере 80 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также полиция потребовала, чтобы начальство отделения почты лучше проверяло кандидатов на работу и установило везде камеры.