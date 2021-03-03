962 человека заболели и 39 умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

Еще 962 человека заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России привел федеральный Оперативный штаб. На утро 3 метра в стране зафиксировано еще 10 535 заболевших, 452 умерших и 15 694 выздоровевших человека. Приводятся данные и по Петербургу:

- В Санкт-Петербурге зафиксировано 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число заболевших в городе достигло 370 019 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Также за минувшие сутки комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили смерть от ковида еще 39 пациентов. Общее количество жертв болезни составляет теперь 11 200 петербуржцев.

Из хороших новостей: за вчерашний день выздоровели еще 2635 человек (305 551 с начала пандемии). В активном состоянии болезни остаются 53 268 горожан.

Обследовано на наличие коронавируса еще 22 130 жителей Санкт-Петербурга.