Четыре кандидатуры выбраны для присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Элита Пьеха и в этот раз не станет "Почетным гражданином Санкт-Петербурга". Фото: Александр ГЛУЗ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга определило список кандидатов на получение звания «почетный гражданин». Всего список включает четыре кандидатуры и, внезапно, в нем не оказалось певицы Эдиты Пьехи, которую номинировали 14 раз, но так и не наградили.

- Поданы представления на кандидатуры директора Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петра Яблонского, народного артиста Российской Федерации Бориса Эйфмана, научного руководителя Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрия Васильева и генерального директора ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозова, - сообщил журналистам спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, что депутаты парламента только выбирают «Почетного гражданина Санкт-Петербурга», а вносят кандидатуры общественные организации, объединения и так далее.

По традиции, назовут победителя голосования на одном из последних весенних заседаний Заксобрании. Обычно выбор «почетного гражданина» приурочивают ко Дню города, который отмечается 27 мая.