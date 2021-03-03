Полицейские спасли петербурженку, которую пытался убить муж

В Петербурге полиция спасла женщину, которую пытался убить муж Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские спасли женщину, которую пытался убить муж. В 11 часов вечера во вторник, 2 марта 2021 года, в отделение МВД позвонили жители дома на Пулковском шоссе и рассказали, что в соседней квартире происходит что-то жуткое, слышны крики и плачь. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Прибыв по адресу, полицейские задержали пьяного 33-летнего мужчину. Во время ссоры он пытался убить супругу: жестоко избил ее руками и ногами, несколько раз ударил неустановленным предметом по голове и выстрелил из пневматического пистолета, - рассказали в следственном комитете.

Довести попытку убийства мужчина не смог, так как приехала полиция. Женщине оказана медицинская помощь.

Также установлено, что мужчина избил 11-летнего сына, которого госпитализировали с больницу с травмой головы. Кроме того, из квартиры органами опеки забран 3-летний сын подозреваемого, которому телесные повреждения не причинялись.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.