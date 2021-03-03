Стали известны даты проведения Петербургского экономического форума – ПМЭФ-2021

Последний раз ПМЭФ проводился в 2019 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский международный экономический форум – один из крупнейших саммитов подобного рода в мире – в нынешнем году все же состоится. Если ПМЭФ-2020 было решено не проводить из-за пандемии коронавируса, то теперь организаторы уверены, что мероприятие будет. Даты уже названы.

- С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандейминого перелома» и стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года, - заявил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

При этом Оргкомитет уже пообещал приложить все усилия для проведения мероприятия форума с учетом карантинных мер, рекомендованных Роспотребнадзором и Всемирной организацией здравоохранения.