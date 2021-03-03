В Петербурге участковый врач спасла девушку, висевшую на балконе 20 этажа

Участковый врач Диана Сеева спасла пациентку, едва не упавшую с 20 этажа. Фото: vk.com/poliklinika88

Молодая врач-участковой одной из поликлиник Кировского района Петербурга внезапно оказалась участником драмы, на которую никак не рассчитывала, отправляясь по рядовому вызову. Хрупкой женщине пришлось изо всех сил держать девушку, повисшую на перилах балкона 20 этажа.

- Придя на обычный вызов к пациенту с диагнозом гастроэнтероколит, врач встретила девушку в слегка невменяемом состоянии, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

По словам врача, пациентка была под воздействием препаратов и почти сразу потеряла сознание. Пока медик вызывала скорую помощь, девушка очнулась, выбежала на балкон и перелезла через перила, свесившись с огромной высоты. Врач успела схватить ее за руку.

- Мысль в голове была одна – только бы не выпустить ее, - рассказала сама Диана Сеева, участковый врач поликлиники №88.

По счастью, на выручку подоспел водитель медицинской машины, поднявшийся наверх. Вдвоем они втащили пациентку внутрь и передали работникам скорой помощи.