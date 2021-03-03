Жительница Ленобласти глотнула воды по пути на работу и впала в кому

В Ленобласти жительница Киришей попила воды из бутылки и впала в кому. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киришском районе Ленобласти госпитализировали женщину, которая впала в кому средь бела дня. Через несколько часов врачам удалось вернуть пациентку в сознание. Она пояснила полиции, что по пути на работу просто-напросто сделала глоток воды из бутылки, купленной в магазине неподалеку от Волховской набережной. После этого она не может ничего вспомнить.

- При поступлении в больницу у 32-летней женщины диагностировали отравление неизвестными веществами, она была в глубокой коме. Медики пока поставили передозировку под вопросом. Потерпевшую поместили в реанимационное отделение. Сейчас она продолжает восстанавливаться в медучреждении, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Личность женщины оперативно установили. Она оказалась уроженкой Киришей и уборщицей в клининговой компании. Ранее ее не судили. Во всех обстоятельствах странной истории сейчас разбирается полиция.