Число больных коронавирусом взлетело на 426% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге резко выросло суточное число больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество больных коронавирусом в Санкт-Петербурге взлетело на 426,85% по сравнению с данными Смольного на прошлую среду. По информации Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, 24 февраля инфекцией заразились 324 человека, тогда как через неделю, 3 марта, уже 1707. Власти уже нашли объяснение резким изменениям и призывают не паниковать.

- Рост суточной госпитализации по сравнению с прошлой средой связан с тем, что неделю назад публиковалась статистика за предыдущий день, который был выходным (то есть 23 февраля – Прим. ред.). Показатель количества активных больных в городе все равно снижается, - сообщается в свежем отчете городского Межведомственного совета.

По мнению экспертов, тренд на угасание второй волны пандемии в Санкт-Петербурге все еще сохраняется, хоть и замедляется день ото дня.