Осетинец похитил женщину и изнасиловал ее в поле в Мурино

Жительницу Мурино похитили и изнасиловали в поле Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница города Мурино Ленинградской области стала жертвой изнасилования. В ночь на четверг, 4 марта 2021 года, 42-летняя женщина, мастер маникюра, рассказала, что ее знакомый уроженец Северной Осетии похитил ее, увел в поле, где надругался.

- Со слов женщины, 33-летний мужчина позвонил ей вечером 3 марта и попросил выйти из дома, расположенного на Воронцовском бульваре. В парадной он напал на нее, несколько раз ударил по лицу, а потом, угрожая, потребовал сесть на заднее сиденье автомобиля "Киа Рио", - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина отъехал на машине в сторону поля, где продолжил угрожать женщине, пытался отрезать волосы и изнасиловал ее.

Как женщине удалось уйти, не сообщается. Ее отправили в больницу для осмотра гинекологом. Подозреваемого разыскивают. Известно, что ранее он был судим за нарушение ПДД.