Актер Георгий Штиль отмечает 4 марта свой 89-й день рождения

4 марта Георгий Штиль отметил 89-й день рождения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный ленинградский-петербургский артист театра и кино Георгий Штиль отмечает сегодня свой день рождения. 4 марта всеми любимому актеру, известному по фильмам «Трое в лодке не считая собаки», «Женя, Женечка и "катюша"», исполнилось 89 лет. С праздником его уже поздравили коллеги и руководства Большого драматического театра имени Товстоногова, где Георгий Антонович служит уже 60 лет.

- На сцене БДТ можно увидеть Георгия Антоновича уже 10 марта в спектакле «Губернатор» в роли рабочего Егора,, - сообщает пресс-служба театра.

Отметим, что вместе с Георгием Штилем на этой неделе отмечают дни рождения еще два артиста БДТ: Елена Раскова (3 марта) и Геннадий Богачев (6 марта), а также режиссер Степан Пектеев (4 марта).

- Дорогие Георгий Антонович, Геннадий Петрович, Степан, Елена! Желаем вам много вдохновляющих профессиональных предложений, интересных ролей, крепкого здоровья, радости и много счастливых событий в кругу близких, - говорится в тексте поздравления.