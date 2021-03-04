Стало известно о состоянии мальчика с мамой, которых пытался убить мужчина в Петербурге

Женщина и мальчик, который пытался убить мужчина в Петербурге, находятся в больницах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На днях сотрудники полиции Санкт-Петербурга спасли женщину, которую пытался убить муж. Инцидент произошел в квартире дома 15/3 по Пулковскому шоссе вечером во вторник, 2 марта 2021 года. Крики о помощи услышали соседи и сразу позвонили в 112. Если бы ни они, не известно, чем бы это все закончилось.

- 33-летний мужчина, находясь в пьяном состоянии, избивал свою 34-летнюю жену, надел на нее наручники и несколько раз выстрел в нее. Также он побил своего 11-летнего сына, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали и направили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Позже стало известно о состоянии здоровья пострадавших женщины и сына. В состоянии средней тяжести мальчика доставили в больницу №5 с открытой внутричерепной раной. Женщина попала в больницу №26. У нее закрытый перелом костей носа, перелом 8, 9 и 10 ребер справой стороны.

Также полицейские изъяли из квартиры шесть курительных трубок. Наркотиков в доме обнаружено не было.