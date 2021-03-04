В Русском музее открылась выставка художников-миллениалов

Выставка петербургских художников-миллениалов открывается в Русском музее / Фото: Instagram Русский музей

В Санкт-Петербургском Русском музее открылась необычная выставка современных художников. В четверг, 4 марта 2021 года, в залах Мраморного дворца представили работы деятелей искусства-миллениалов - поколения, рожденного в 1980-1990-х годах. Они покажут свой взгляд на различные течения живописи, графики, скульптуры и инсталяции.

- Осталось меньше недели до открытия выставки “Поколение тридцатилетних в современном искусстве”! Выставка, посвященная творчеству петербургских художников-миллениалов, открывается уже 4 марта, - рассказали в Русском музее.

Искусство, особенно визуальное, явление очень подвижное и меняется в зависимости от времени и событий.

В экспозицию вошли работы более 40 авторов, работающих в разных техниках. Среди них известный по всей стране каллиграфист-граффитист Покрас Лампас, Стас Багс, Егор Крафт, Иван Плющ, Миша Маркер и многие другие.