Многодетным семьям Петербурга расширят возможности использования земельного капитала

Многодетным семьям расширят возможности использования земельного капитала в Петербурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Санкт-Петербурге многодетным семьям расширят возможности использования земельного капитала. В четверг, 4 марта 2021 года, в Законодательное собрание было внесено предложение об изменении данного закона. Сейчас он предусматривает предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд и дополнительной меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей.

- В настоящее время назначение такого участка четко определено – садоводство для собственных нужд. Мы предлагаем разрешить приобретать также участки, предназначенные для других целей, например, для индивидуального жилищного строительства, - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

Также Макаров добавил, что возможность отдыха на природе бесценна для здорового развития детей. К тому же постройка загородного дома часто эффективно решает жилищные проблемы большой семьи.

Добавим, что размер земельного капитала в Петербурге - 300 тысяч рублей.