Петербургский педофил рассказал, как заманивал маленьких мальчиков через соцсети

Заключенный за педофилию петербуржец рассказал о двух новых жертвах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина, заключенный в СИЗО по обвинению в сексуальной связи с 13-летним мальчиком, признался, что это не единственная его жертва. В среду, 3 марта 2021 года, следственный комитет возбудил еще два уголовных дела в отношении педофила на основании его показаний. Каждый раз детей он находил через социальные сети и уговаривал о встрече.

- Мужчина рассказал, что с 1 октября по 30 ноября 2020 года в соцсети познакомился с 12-летним мальчиком. После продолжительного общения он встретился с ребенком у станции метро "Пролетарская" и совершил в отношении него развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также в сентябре 2020 года снова в соцсети он познакомился с 15-летним мальчиком. 9 сентября он встретился с подростком у дома 25 по Ивановской улице, где снова совершил развратные действия.

Напомним, мужчина был арестован 10 декабря, за то, что 15 и 29 ноября в своем автомобиле, припаркованном на Витебском проспекте, занимался сексом с 13-летним мальчиком.