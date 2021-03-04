Девушка с кувшином из Екатерининского парка «уехала» на выставку

В вояж бронзовая путешественница отправилась впервые за 30 лет. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Самая известная скульптура Царского Села впервые за 30 лет покинула свое историческое место. Девушка с кувшином – единственная статуя, сделанная специально для Екатерининского парка, – станет одним из экспонатов выставки «(Не)подвижность» в Манеже.

– На выставку мы отправляем копию знаменитой скульптуры: именно она украшает парк последние три десятилетия, – отмечает главный хранитель музея-заповедника «Царское Село» Татьяна Серпинская. – Оригинал, который хранится в фондах, сейчас участвует в другой выставке – передвижном проекте «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». То есть обе наши «девушки» разъехались.

Бронзовая фигура романтичной особы появилась в парке в 1816 году. Композиция фонтана «Молочница» скульптора Павла Соколова воспроизводит сюжет басни Лафонтена о молодой крестьянке, мечтавшей разбогатеть от продажи молока, но разбившей свой кувшин.

В начале Великой Отечественной войны Девушку с кувшином, как и многие статуи парка, закопали в землю, чтобы защитить от врага. И это сработало: к 17 сентября 1941-го, когда в Пушкин вошли оккупанты, место захоронения скульптуры уже поросло свежей травой. Из импровизированной темницы невредимую Девушку освободили только весной 1944-го.

Сейчас оригинал статуи хранится в фондах Царского Села, авторская гипсовая модель украшает коллекцию Русского музея. А на историческом месте, на краю фонтана, с 1990 года сидит копия Девушки. Вернуться домой из Манежа бронзовая путешественница обещает в мае.