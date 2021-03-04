7 районов Санкт-Петербурга освободили от 38 нелегальных точек торговли

В Санкт-Петербурге провели "зачистку" торговцев-нелегалов. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили семь районов Санкт-Петербурга от 38 нелегальных торговых точек. За неделю чиновники изъяли у незаконных продавцов больше 1 тысячи товаров, это всевозможные наушники, зарядки для телефона, очки, сувениры, овощи, фрукты и многое другое. Вместе с торговцами прочь убирались весы, стены, столы, прилавки. Все «добро» сейчас находится на временном хранении ККИ.

Эти торговцы не только мешают прохожим, но и работают незаконно. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- Мероприятия проведены в Центральном, Невском, Пушкинском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Московском районах. Например, на Дворцовой площади выявлено размещение торгового модуля и экскурсионной стойки без правоустанавливающих документов. Отдельное внимание было сосредоточено на территориях вокруг метро – у станции «Академическая» незаконно работали точки по продаже рыбной и цветочной продукции, - сообщили в пресс-службе ККИ.

Нарушителям грозят штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Всех нарушителей обещают привлечь к административной ответственности. Юрлицам за это грозит штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей.