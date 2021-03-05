Еще 983 человека заболели и 26 умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Заболеваемость в Петербурге начала понемногу расти. Остановить третью волну может вакцинация. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России привел новые данные. На утро 5 марта в стране выявлено еще 11 024 зараженных. Выздоровели за сутки 15 464 человека, а 462 - скончались.

По Санкт-Петербургу показатели следующие: + 983 заболевших (371 988 всего с начала пандемии), +2591 выздоровевший (310 751 в общем) и +26 умерших (11 274).

В активном состоянии болезни находятся уже менее 50 тысяч человек (49 963). А тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали за минувшие сутки 23 520 горожан.

Пока все показатели остаются в пределах нормы последнего времени, однако три дня подряд суточная заболеваемость в Петербурге хоть немного, но растет. В Смольном это называют замедлением темпов спада второй волны коронавируса, однако специалисты опасаются скорого начала подъема и третьей волны, которая может прийти в апреле вместе с сезонным ростом простудных заболеваний.