Выдающимся женщинам Ленобласти вручили президентские награды

Женщины Ленобласти получили награды и благодарность от президента России / Фото: Администрация ЛО

В преддверии Международного женского дня в Ленинградской области состоялось награждение выдающихся представительниц прекрасного пола. В пятницу, 5 марта 2021 года, две жительницы 47-го региона получили награды и благодарности от президента России.

- Звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено Ирине Вертопраховой, заведующей отделением в Тихвинской межрайонной больнице имени А.Ф. Калмыкова, - рассказали в администрации Ленобласти.

Также заведующая сектором методического отдела Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова удостоена звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

Кроме того, еще сотрудниц медицинских организаций Ленинградской области получили почетные грамоты и благодарности президента России. Награды и поздравления женщинам передавал лично губернатор Александр Дрозденко.