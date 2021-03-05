Очередных мошенников, продававших БАДы пенсионерам, поймали в Петербурге

Полиция поймала торговцев БАДами, продававших их пенсионерам втридорога. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские поймали очередных мошенников, которые продавали пенсионерам биологические активные добавки (БАДы) под видом чудодейственных лекарств. И, конечно же, по завышенной в десятки раз цене.

- Противоправная схема состояла в продаже пенсионерам БАДов под видом дорогостоящих лекарственных средств. Злоумышленники находили номера телефонов людей в базах данных, «слитых» в Интернет, обзванивали их и представлялись специалистами известного в Петербурге медицинского центра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пожилых людей убеждали, что те сильно больны и им срочно нужны действенные лекарства. В виде препаратов и подсовывались обычные биодобавки. Так, одна из жительниц Кировского района Петербурга отдала мошенникам 80 тысяч рублей, вторая – 104 тысяч рублей.

Делом занимались трое мужчин (два - ранее судимы) в возрасте 24 -29 лет. Всех их задержала полиция. Уголовное производство возбуждено по статье «Мошенничество». Возможное наказание - до 5 лет.