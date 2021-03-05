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СК взял на контроль дело об угрозе убийства блокадницы сиделкой в Петербурге

Пьяная женщина избила 98-летнюю пенсионерку до больничной койки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет Петербурга взял на контроль дело об избиении блокадницы сиделкой

Следственный комитет Петербурга взял на контроль дело об избиении блокадницы сиделкой

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в пятницу, 5 марта 2021 года, взял на контроль возбужденное полицией уголовное дело о жестоком избиении и угрозе убийством блокадницы. Обвиняемой является 49-летняя женщина, устроившаяся работать сиделкой 98-летней пенсионерки. На второй же день она выпила и подняла на старушку руку.

- 27 февраля родственниками 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, был заключен договор с 49-летней сиделкой, чтобы та ухаживала за пенсионеркой в одной из квартир домов по проспекту Народного Ополчения. На следующий день сиделка выпила и начала конфликтовать с блокадницей. Угрожая убийством, избила престарелую женщину, не давая ей позвонить по телефону и позвать кого-нибудь на помощь, - рассказали в ведомстве.

Крики пенсионерки услышали соседи, пришли в квартиру и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Криминал