Фура заблокировала Екатерининский проспект в Петербурге 5 марта

Екатерининский проспект Петербурга встал в пробку 5 марта Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге оказался заблокирован Екатерининский проспект. Днем в пятницу, 5 марта 2021 года, фура выезжала с промышленной территории и не смогла войти в поворот, полностью перекрыв дорогу. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Особенное спасибо всем, кто паркуется на выезде, причем, поперек, - возмутились комментаторы,

- Кто знал, что фуры поедут. Они же обычно летают, - пошутили другие участники обсуждения.

Тем временем, по проспекту образовался плотный затор. Пробка пока небольшая, всего 250 метров. Однако от Екатерининского проспекта 5 до пересечения с Бестужевской улицы движение встало намертво.

Сейчас водитель фуры ожидает специальную технику, которая поможет развернуть застрявший автомобиль. До этого времени автомобилистам рекомендуется искать другие пути объезда, чтобы не встать в пробку.