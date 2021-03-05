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Человек упал на рельсы на красной ветке метро Петербурга

Поезда ходят только по отдельным участкам
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На красной линии метро на пути упал пассажир.

На красной линии метро на пути упал пассажир.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сбой в движении по центральному участку красной ветки петербургского метро произошел днем 5 марта. Причиной стало падение человека на рельсы. Об изменении из-за ЧП предупреждает пресс-служба метрополитена.

- С 16:57 Движение по Линии 1 осуществляется на участках «Проспект Ветеранов - Автово» и «Площадь Восстания - Девяткино» из-за падения пассажира на путь, - говорится в сообщении.

На какой именно станции произошел инцидент, пресс-служба подземки не уточняет. Пассажирам советуют учитывать возможные ограничения и пользоваться другими видами транспорта.

А чуть позднее из-за наплыва пассажиров была закрыта для входа станция «Проспект Ветеранов»

- В 17:08 станция «Проспект Ветеранов» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, - уточняют в метрополитене.

Обновлено: Падение пассажира произошло на станции «Пушкинская».

В 17:16 «Проспект Ветеранов» открыт. Движение поездов на красной линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается.

ЧП