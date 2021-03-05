Станция метро «Проспект Ветеранов» закрывалась из-за наплыва пассажиров

Станцию "Проспект Ветеранов" закрывали для пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Проспект Ветеранов» внезапно закрылась для пассажиров на вход и выход вечером 5 марта. Об этом информирует пресс-служба подземки. Одновременно с этим произошло и падение пассажира на пути.

- В 17:08 станция «Проспект Ветеранов» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, - сообщает пресс-служба метрополитена.

А чуть ранее, в 16:57, из-за падения пассажира на путь на станции «Пушкинская», было прервано движение по красной линии на участке от «Площади Восстания» до «Автово». Поезда ходили на отрезках «Проспект Ветеранов - Автово» и «Площадь Восстания - Девяткино».

Вероятно, это и вызвало наплыв пассажиров на «Проспекте Ветеранов». Позднее, в 17:16, станцию вновь открыли. Движение поездов и интервал следования по красной ветке восстановлен.

Состояние человека, упавшего на пути, не сообщается.