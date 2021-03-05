Погибшим на красной ветке метро в Петербурге оказался 22-летний мужчина

Молодой мужчина погиб под колесами поезда на "Пушкинской". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности трагедии, произошедшей на красной ветке петербургского метрополитена. Около пяти часов вечера под поезд на станции «Пушкинская» упал пассажир. Из-за этого движение составов было остановлено, они ходили только на участках на участках «Проспект Ветеранов» - «Автово» и «Площадь Восстания» - «Девяткино». Позднее оказалось, что под колеса упал молодой мужчина. он погиб.

- Да, человек погиб. Это мужчина 1999 года рождения. Тело извлечено, движение поездов возобновлено, график восстанавливается, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

Напомним, что ЧП произошло в 16:57. С этого момента было прервано движение по красной линии на участке от «Площади Восстания» до «Автово».

Из-за ограничений на «Проспекте Ветеранов» произошел коллапс и станцию пришлось закрыть на вход и выход. Это произошло в 17:08. Через восемь минут тело погибшего извлекли из-под состава и в 17:16 движение по линии 1 было восстановлено в полном объеме. «Проспект Ветеранов» также открыли.