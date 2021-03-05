Инспекторы ГИБДД остановили «Майбах» со спецсигналом и номером «666» в Петербурге

"Воровской" Maybach остановили в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге на водителя «Майбаха» со спецсигналами и номером «В666ОР» составили три административных протокола. Дело было так. Начальник ОГИБДД увидел неожиданный «сюрприз» на одной из улиц города Пушкина. Дорогущая иномарка как будто нарочно брала на слабо правоохранителей. Начальник вызвал на место коллег, который остановили водителя и потребовали пояснений. Оказалось, что номер фальшивый, да и проблесковый маячок на крыше установлен нелегально.

- 52-летнего водителя Константина вместе с иномаркой доставили в местный отдел для разбирательства. Сотрудники ГИБДД установили, что авто принадлежит предпринимателю Александру, и что машина была сдана в аренду для некоего видеоролика. Шофер пояснил, что его наняли для съемок в качестве водителя, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге Константин получил три административных протокола. Подложные номера и «мигалку» изъяли. Водителю грозит наказание вплоть до лишения прав.