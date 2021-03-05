Петербуржцы возмутились ценами на корюшку, которые задрали перекупщики

Цена корюшки может колебаться от пары сотен до пары тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весна - время, когда Петербург начинает пахнуть огурцами. Сначала робко, а к апрелю-маю все сильнее и сильнее. В это врем начинается путина, когда идет корюшка. Но если раньше эту серебристую рыбку можно было купить за копейки, то теперь ее цена превышает все разумные пределы. Не корюшка, а морской деликатес.

- Хочу вернуться в 80-е годы когда наши деды каждую весну могли за копейки побаловаться рыбкой! После 2000-х годов ценник на корюшку стал расти и сейчас доходит до 1,5-2 тысяч рублей за килограмм, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, речь идет только о крупной рыбе и свежей, да к тому же продающейся на рынках, где цены рассчитаны на гурманов. В высокой стоимости корюшки горожане винят перекупщиков. Именно они, как считается, задирают планку. Ведь сейчас время нереста и у промысловых бригад закупочная стоимость килограмма составляет около 50 рублей.

А вот в сетевых супермаркетах корюшку, пусть мелкую и прошлогоднюю, мороженную, продают за 150-200 рублей. Однако, огурцами она практически не пахнет.