График работы транспорта в Петербурге изменится в праздничные дни с 6 по 8 марта

С 6 по 8 марта 2021 года в Петербурге изменится график работы общественного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге изменится график работы общественного транспорта в выходные дни с 6 по 8 марта 2021 года. Это касается и пригородных электричек. В комитете по транспорту просят, чтобы жители Северной столицы планировали свои поездки, исходя из новой информации.

- Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы работают следующим образом: 5 марта – по графику пятницы, 6 марта – по графику субботы, 7, 8 марта – по графику воскресенья. Пригородные электропоезда будут работать: 5 марта – по графику пятницы, 6, 7 марта – по графику субботы, 8 марта – по графику воскресенья, - сообщает пресс-служба комитета.

Что касается работы городского метрополитена, то там пока лишь предупреждают о грядущем ремонте эскалатора на станции «Парк Победы». Но он начнется уже после праздников, с 11 марта, а продлится по 14 мая. Из-за этого с 08:00 до 08:40 вход в вестибюль временно ограничат. А 3 и 4 апреля вестибюль полностью закроют для пассажиров на вход и выход.