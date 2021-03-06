Петербуржец получил уголовное дело за надпись в метро, обзывающую президента

На петербуржца завели дело по статье за вандализм после его рисунка в метро, порочащую президента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажир петербургского метрополитена написал белым маркером в вагоне ругательство в отношении президента Владимира Путина и получил за свое «творчество» уголовное дело. Все произошло еще 1 марта. Сотрудник станции «Ленинский проспект» на красной линии подземки заглянул в вагон №23063 и увидел там надпись, адресованную главе государства. Обращение было трудно не заметить – оно размером 30 на 20 сантиметров. Видеонаблюдение в составе не велось, поэтому поиски злоумышленника затянулись на пять дней.

- По подозрению в совершении преступления у одного из домов на проспекте Культуры задержан 25-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее его за наркотики, он получил три года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком и штраф в размере 10 тысяч рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.