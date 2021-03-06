В Петербурге 81-летний потомственный архитектор отдала мошенникам 420 тысяч рублей

Мошенники обокрали на 420 тысяч рублей известного петербургского архитектора.

В Санкт-Петербурге мошенники обманули потомственного архитектора на 420 тысяч рублей. 81-летняя женщина отчаянно искала юристов – ей нужно было вернуть собранные деньги на установку памятника Анне Ахматовой в поселке Сиверский. Она утверждает, что местные жители всем миром накопили необходимую сумму и отдали ее в администрацию поселения, а там, мол, не предпринимают никаких мер. Вот архитектор и хотела добиться справедливости – либо все-таки поставить памятник поэтессе, либо вернуть средства.

Но желанию женщины не суждено было сбыться из-за псевдоюристов. Архитектор позвонила по телефону компании, который услышала на радио.

- Оператор сказал пенсионерке перевести 419 499 рублей на имя юриста, который якобы собирался консультировать потерпевшую. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.