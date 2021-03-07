В городе Кудрово трактор дорожных рабочих наехал сам на себя

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.

Пожалуй, самое необычное происшествие наблюдали в воскресенье, 7 марта, жители и гости города Кудрово Ленинградской области. На проспекте Строителей трактор, расчищавший снег, наехал... на свой собственный ковш. Фотографиями инцидента поделились очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.

- Судя по всему, произошла поломка навесного оборудования, - уточнили свидетели происшествия. - Там где-то рядом еще должна лежать потерянная пружина от сцепления.

Как именно произошло данное «ДТП», история умалчивает. Известно лишь, что в результате случившегося никто, к счастью, не пострадал — даже сам водитель злополучного трактора отделался лишь легким испугом. Между тем пользователей соцсетей история привела в восторг — они наперебой принялись строить свои теории. Одной из самых популярных стала теория о том, что это и не авария вовсе, а такой новый способ передвижения, позволяющий трактора не буксовать на заваленных снегом городских улицах.