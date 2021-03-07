Подставного сотрудника Росгвардии задержали ночью возле метро «Петроградская»

Поздно ночью гражданин прогуливался в чужой форме возле станции метро. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Подставного» сотрудника Росгвардии задержало ночью 7 марта Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

- 7 марта 2021 года в 00:40 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга, совместно с полицейским по охране метрополитена, в вестибюле станции метро «Петроградская», задержал 20-летнего гражданина, который был одет частично в форменное обмундирование с уставными нашивками сотрудника Росгвардии, - уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что, заметив настоящих Росгвардейцев, «подставной» попытался скрыться. Но это ни к чему не привело — уже спустя несколько секунд он был задержан и отправлен в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас мотивы поступка гражданина выясняют правоохранительные органы.