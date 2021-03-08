МЧС предупреждает о морозах до -30 градусов в Ленобласти

В Ленобласти в ближайшие дни сильно подморозит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы посреди весны ждут жителей северо-западной части России. Так, в ночь на 9 марта в Петербурге температура упадет до -19, а в Ленинградской области и до -26 градусов. Впрочем, и это не рекорд, ведь на следующую ночь будет еще холоднее.

- 10 марта ночью на территории Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха на западе -18...-23, на востоке -25...-30 градусов На дорогах местами гололедица, -предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленобласти.

11 марта природа «чуть отпустит» вожжи холода и ночью в регионе будет -15...-20, на востоке -20...-25 градусов. Все мс гололедом. Но уже днем температура пойдет вверх и термометры покажут -3...-8. По прогнозу синоптиков, с этого дня начнется потепление.

Показатели должны выйти в плюсовые значения, но по ночам будет подмораживать, поэтому дороги окажутся скользкими. Водителей призывают к осторожности.