«Зенит» проиграл «Рубину» в гостевом матче

Дзюба не забил, "Зенит" проиграл. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» продолжил серию неудачных игр после зимнего перерыва. Вслед за вылетом из Кубка России - 1:2 от тульского «Арсенала» и домашней ничьей с «Ростовом» (2:2), сине-бело-голубые не смогли обыграть казанский «Рубин». Матч завершился поражением клуба с берегов Невы.

- Матч окончен, счет 1:2 в пользу «Рубина», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Впрочем, поначалу «Зенит» активно шел вперед, но Азмун дважды пробил в штанги. А потом сработал закон: не забиваешь ты - забивают тебе. На 40-й минуте Кузяев сыграл в обороне рукой и «Рубин» открыл счет с пенальти.

Во втором тайме «Зенит» пошел отыгрываться и на 75-й минуте неутомимый Азмун сделал счет равным. Но на концовку внимания у петербуржцев не хватило и на 92-й минуте «Рубин» снова забил.

Но и потом был шанс отыграться, еще через четыре минуты Сутормин заработал пенальти, однако Дзюба пробил в руки вратарю. 2:1, победа «Рубина».