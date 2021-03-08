Петербургские пожарные спасли девушку, сидевшую 8 марта на краю многоэтажки

В Невском районе спасли девушку, у которой 8 марта оказался не слишком праздничным. Фото: Петр КИБЕР

Петербургские пожарные спасли молодую женщину, которая днем 8 марта залезла на общий балкон лестницы 11 этажа и сидела там в крайне опасном положении, почти свесившись вниз. МЧС и полицию вызвали жильцы многоэтажки, опасавшиеся за исход дела.

- 8 марта в 17:29 поступила заявка по адресу: Невский район, улица Латышских Стрелков, дом 5, корпус 1. В 11-этажном жилом доме девушка 25 лет сидит на парапете общего балкона на 11-м этаже, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

По счастью, пробок в праздничный день было немного и спасатели почти моментально добрались на место. Сотрудники расчета 52-й пожарно-спасательной части поднялись наверх и смогли уговорить девушку не делать опрометчивых поступков.

Для начала ее обвязали страховочной веревкой, а когда она уже окончательно успокоилась, затянули в подъезд и потом передали врачам скорой помощи. В причинах ЧП разбирается полиция.