Морозно и без осадков будет в Петербурге 9 марта

В Петербурге морозно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Морозным, но ясным окажется первый день короткой рабочей недели. В Петербург пришло обещанное синоптиками резкое похолодание. Ночью температура падала ниже -15 градусов, а днем будет лишь немного теплее.

- Днем в Петербурге ожидается слабый ветер северных направлений. Температура воздуха составит -11...-13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:30 утра контрольные термометры гидрометцентра показывают -15,2 градуса. Ветра нет. Давление составляет 764.8 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%.

На дорогах сложная обстановка: очень скользко. Там, где не убран снег, он превратился в накат, что увеличивает тормозной путь и снижает управляемость. Водителям стоит быть крайне осторожными и не превышать скорость.