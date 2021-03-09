На 40% выросло число обращений к врачам с коронавирусом в Петербурге за неделю

Количество обращений к врачам в Петербурге резко выросло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рост обращений к врачам, среди пациентов с диагнозом коронавирус, вырос в Санкт-Петербурге за неделю более, чем на 40%. Такие данные приводит Межведомственный городской координационный совет.

- Количество больных за неделю, обратившихся за помощью с лабораторно подтвержденным СCOVID-19 составило 7914 человек. Рост по отношению к прошлой неделе (было 5627 обращений) составил 40,64%, - говорится в ежедневной информационной справке.

При этом количество выздоровевших за неделю выросло на 33,44% . А число наблюдаемых медиками пациентов с ковидом снизилось на 17,5%.

Тем не менее, специалисты координационного совета отмечают, что тенденция на снижение распространения инфекции замедлилась. А показатель госпитализаций пациентов продемонстрировал формирование так называемого высокого плато.

В больницах на данный момент развернуто 6 924 койки из них свободны 1 845 (26,7 %).