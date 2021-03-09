Годовалый малыш утонул у пьяной многодетной матери в Петербурге

Маленький ребенок впал в кому, захлебнувшись водой в ванне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красносельского района ведет проверку по поводу трагедии, произошедшей в многодетной семье с улицы Пограничника Гарькавого. Здесь подвыпившая мать не уследила за младшим сыном и тот захлебнулся практически насмерть.

- 8 марта в 21:32 после утопления в ванной госпитализирован мальчик 2020 года рождения. В состоянии клинической смерти бригадой скорой помощи доставлен в детскую городскую больницу № 1, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Врачи оценивают состояние малыша как крайне тяжелое, сейчас он помещен в реанимацию.

Известно, что 30-летняя мать мальчика нигде не работает. Всего у нее пять детей. По словам женщины, сына она оставила без присмотра в ванне. Отец, также безработный, сейчас находится на лечении в Боткинской больниц.

После объяснений, пьяную женщину отвезли в полицию для составления протокола и оставили на ночь, пока не протрезвеет. С кем в это время были оставшиеся дети, не уточняется.