140 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга за первые дни марта

С начала марта из Петербурга вывезли тонны снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снегопад опять подкинул работы петербургским коммунальщикам. Только за прошлую неделю и минувшие выходные, с улиц города было вывезено почти 140 тысяч кубометров снега. Чтобы привести Северную столицу в приличный вид, в две смены выходили трудиться тысячи человек и сотни машин.

- Дорожные предприятия Комитета по благоустройству с 1 по 8 марта собрали и вывезли с городских улиц более 137 тыс. кубометров снега. Максимальный объем отправленного на утилизацию снега пришелся на праздничные выходные, 7 и 8 марта. В эти дни, когда на город обрушились очередные снегопады, на пункты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» было отправлено свыше 43 тыс. кубометров, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом специалисты приводят данные по объему осадков: за первые восемь дней марта высота снежного покрова в Санкт Петербурге достигла почти 14 см.

Чтобы убрать все, только от Комитета по благоустройству на каждую смену в день/ночь выходили по 800 с лишним единиц техники и свыше тысячи сотрудников ручного труда.

9 марта, Петербург чистят 953 машины и 1226 человека не считая муниципальных дворников.