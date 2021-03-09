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Петербургскую модель, проломившую череп своей бабушке-пульмонологу, отправили в СИЗО

Девушка набросилась на родственницу за отказ дать денег на выпивку
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Девушка избила бабушку за отказ дать деньги

Девушка избила бабушку за отказ дать деньги

Фото: СОЦСЕТИ

25-летняя модель из Петербурга Марина, проломившая череп своей 82-летней бабушке-пульмонологу, будет думать о своем поведении в СИЗО. Конфликт разыгрался в квартире врача на проспекте Науки. Девушка пришла ночью к своей родственнице - профессору, доктору медицинских наук, и попросила денег на выпивку. Но получила отказ. За это Марина набросилась на пожилую женщину и жестоко избила, после чего сама вызвала скорую помощь.

- Девушка поначалу сообщила, что бабушка упала и повредила глаз, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Прибывшими медиками с травмами головы в тяжелом состоянии пенсионерка была госпитализирована. Спустя несколько часов по месту жительства полицейскими была задержана 25-летняя внучка потерпевшей. Установлено, что накануне ночью между девушкой и ее бабушкой произошел конфликт на фоне того, что пенсионерка отказалась давать нетрезвой внучке денежные средства.

У пострадавшего врача медики диагностировали перелом черепа и черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице. Полицейские возбудили на внучку уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Полицейские ходатайствовали перед судом, чтобы модель заключили под стражу. Суд согласился и отправил внучку под арест в СИЗО.

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