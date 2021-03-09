40 детей и подростков пропали в Петербурге за февраль

Вместе с полицией поисками детей занимаются волонтеры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Февраль оказался рекордным для Петербурга и Ленинградской области по количеству пропавших детей. Только за один месяц волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт-Питер» поступило 40 заявок на розыск.

- Мы не знаем, с чем это связано, но февраль неожиданно стал рекордным по количеству детских поисков. Всего 28 дней – и 40 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Сорок! В полтора раза больше, чем в январе. При этом в 22-х случаях речь шла о детях до двенадцати лет, - сообщают поисковики.

Они отмечают, что многие из пропавших до сих пор не найдены и призывают петербуржцев обратить внимание на ориентировки - вдруг кто-то заметит ребенка на улице или сможет чем-то помочь. В этом списке есть и дети и взрослые, но при поиске несовершеннолетних реакция нужны быстрая и точная.

- Каждая заявка о пропаже ребенка требует немедленного реагирования. Очень надеемся, что рост числа пропавших не превратится в тенденцию. Иначе к летним каникулам нам всем придется очень тяжело, - отмечают волонтеры.