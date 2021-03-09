В Петербурге 2-летний мальчик попал в реанимацию после того, как съел конфетку

В Петербурге госпитализировали ребенка с сильным отравлением после поедания конфет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в детскую городскую больницу №5 поступил 2-летний пациент с острым пероральным отравлением веществом депримирующего действия. Малыша привезли в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как он, со слов бабушки, съел конфету.

ЧП в доме на проспекте Луначарского произошло утром 8 марта. Около 11 часов ребенок, который находился в квартире с бабушкой, ел в комнате конфеты. Через полчаса мальчик уснул, а в 13.00 женщина не смогла его разбудить.

- 43-летняя женщина сразу же вызвала скорую, ребенка госпитализировали, - рассказал источник "КП" - Петербург". - Матери мальчика в тот момент дома не было, а его отец с ними не живет.

Когда полиция начала выяснять причины произошедшего, выяснилось, что 20-летняя родительница мальчика учится в кулинарном колледже и уже год состоит на учете в ПДН как не исполняющая родительские обязанности надлежащим образом. Более того, в декабре 2019 года в ее квартире в ходе обыска были изъяты наркотики в крупном размере. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.