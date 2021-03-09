Турпоток в Петербург может восстановиться на 80% уже летом

Петербург постарается привлечь туристов в город. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эксперты рынка туризма считают, что поток путешественников в Петербург может восстановиться практически полностью уже летом 2021 года. По оценке экспертов, показатели вырастут практически до привычных, доковидных показателей.

- В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что к августу 2021 году туристический поток в Санкт-Петербурге восстановится на 70-80%, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, для этого должно сложиться несколько факторов. Один из них - открытые границы, ведь город ежегодно привлекал сотни тысяч иностранцев, а сейчас 90% зарубежного турпотока потеряно. Но если эпидемиологическая обстановка позволит, то гости из других стран вновь приедут в Петербург.

Драйверами должна стать крупные события, такие как игры футбольного Чемпионата Европы и Петербургский международный экономический форум. Впрочем, и властям расслабляться не стоит, нужны программы привлечения туристов в Петербург. При этом упор все же стоит делать на российских туристов.