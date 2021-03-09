Суд прекратил дело петербуржца, избившего жену шваброй и ремнем

Суд не стал наказывать петербуржца за жестокое избиение жены. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фрунзенский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, избившего жену шваброй и ремнем. Домашние насилие произошло 5 января 2020 года. Муж поссорился с супругой и решил силой ее проучить. Он бил жестоко по всему телу женщины, используя кулаки, ноги и даже тем, что подвернулось под руку, – шваброй и ремнем.

Позже медики диагностировали у потерпевшей вред здоровью средней тяжести. Домашний тиран получил уголовное дело, но спустя год жена решила его простить. По словам объединенной пресс-службы судов (ОПС) Санкт-Петербурга, претензий к супругу она больше не имеет и причиненный вред ей полностью загладили.

- Суд установил, что мужчина ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, примирился с потерпевшей и полностью загладил ей причиненный вред. Уголовное дело прекращено в связи с примирением, - отметили в ОПС.